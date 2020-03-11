Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу с балкона

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Жители Санкт-Петербурга в прошедший вторник, 10 марта, сообщили в отдел полицию о том, что соседи начали стрельбу.
Это происходило с балкона жилого здания на Морской набережной в Василеостровском районе, сообщает Newia.
К месту инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов. После осмотра балкона общего пользования они обнаружили пять гильз. Выяснилось, что стрельбу устроил 37-летний неработающий мужчина.
У него был изъят карабин «Вепрь 1В» и патроны.
Удалось установить, что нетрезвый мужчина примерно в шесть часов вечера с 12 этажа «совершил примерно 10 выстрелов в воздух из принадлежащего ему карабина». Против злоумышленника возбудили уголовное дело о хулиганстве.
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