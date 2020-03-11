Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу с балкона

Это происходило с балкона жилого здания на Морской набережной в Василеостровском районе, сообщает Newia.

К месту инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов. После осмотра балкона общего пользования они обнаружили пять гильз. Выяснилось, что стрельбу устроил 37-летний неработающий мужчина.

У него был изъят карабин «Вепрь 1В» и патроны.