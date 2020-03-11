Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярске

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Вертолет Ми-8 в среду, 11 марта, совершил аварийную посадку в аэропорту Черемшанка (Красноярск).
В результате инцидента никто не пострадал, сообщает газета «Известия».
Вертолет, в котором находился 21 человек, направлялся из Красноярска в Юрчубен. Согласно предварительной информации, во время полета сработал аварийный датчик. По мнению специалистов, его срабатывание было ложным.
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