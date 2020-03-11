В Уфе бизнесмен пытался свести счеты с жизнью в квартире своей бывшей

По данным портала Ufacitynews.ru, ЧП произошло вчера, 10 марта на улице Мустая Карима в Уфе.

Со ссылкой на собственный источник издание сообщает, что бизнесмен пытался покончить с собой в квартире его бывшей супруги. Медикам удалось спасти мужчину, сейчас он находится в республиканском клиническом госпитале ветеранов войн.