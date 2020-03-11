В Уфе бизнесмен пытался свести счеты с жизнью в квартире своей бывшей
11 марта, 14:35ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Жизнь мужчины удалось спасти, сейчас он находится в больнице.
По данным портала Ufacitynews.ru, ЧП произошло вчера, 10 марта на улице Мустая Карима в Уфе.
Со ссылкой на собственный источник издание сообщает, что бизнесмен пытался покончить с собой в квартире его бывшей супруги. Медикам удалось спасти мужчину, сейчас он находится в республиканском клиническом госпитале ветеранов войн.
Сообщается также, что мужчине в настоящий момент 64 года, а его супруге 33 года. Женщина работала заместителем пострадавшего в частной конторе.
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