В Киеве пресекли деятельность похитителей денег с банковских счетов

Для этого хакеры создали сеть из зараженных вирусом компьютеров, сообщает 11 марта газета «Известия».

Отмечается, что злоумышленники обнаружили уязвимость в системе электронного документооборота, что позволило им переводить средства клиентов на подставные счета или в криптовалюту.

Обыски прошли сразу в двух городах - Киеве и Львове. В результате полицейские изъяли оргтехнику и мобильные устройства, с помощью которой была налажена работа хакеров.