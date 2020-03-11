В Киеве пресекли деятельность похитителей денег с банковских счетов
11 марта, 16:56ПроисшествияФото: pxhere.com
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В Службе безопасности Украины сообщили о пресечении деятельности хакерской группировки из Киева. Злоумышленники выводили с банковских счетов около 1,2 миллионов долларов в год.
Для этого хакеры создали сеть из зараженных вирусом компьютеров, сообщает 11 марта газета «Известия».
Отмечается, что злоумышленники обнаружили уязвимость в системе электронного документооборота, что позволило им переводить средства клиентов на подставные счета или в криптовалюту.
Обыски прошли сразу в двух городах - Киеве и Львове. В результате полицейские изъяли оргтехнику и мобильные устройства, с помощью которой была налажена работа хакеров.
Возбуждено уголовное дело, фигурантам которого теперь грозит до шести лет лишения свободы.
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