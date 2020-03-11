В Башкирии в ДТП с бензовозом и двумя автомобилями погибли два человека
11 марта, 10:47ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Башкирии
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Жуткое ДТП произошло в Краснокамском районе.
В госавтоинспекции сообщили, что сегодня утром в Краснокамском районе в аварии погибли два человека.
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Пока что предварительно известно, что на 61 километре дороги Дюртюли- Нефтекамск столкнулись бензовоз на базе КамАЗа, Ford Focus, и Skoda Octavia.
Погибшие скончались сразу же на месте происшествия, оба находились в момент ДТП в автомобиле Ford. Сообщается также и о двух пострадавших. Пока что обстоятельства ДТП все еще уточняются.
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