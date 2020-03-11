В Башкирии погиб 36-летний рабочий из Брянска

Гострудинспекция опубликовала результаты расследования несчастного случая в результате которого в Благовещенском районе вблизи села Тугай на строительном объекта «МАГМА» погиб 36-летний работник ИП из Брянска.

Инспекторы выяснили, что ИП Фокин заключил с компанией «МАГМА» договор на обслуживанием автомобильной, специальной и дорожной техники. Чтобы работа шла, предприниматель на два месяца отправил в командировку слесаря по ремонту.

Мужчина должен был вернуться домой 30 ноября, а с 19 ноября он начал ремонтировать машину. 27 ноября во время ремонта автомобиля его зажало специальном рамой, на которую монтируется грузоподъемное оборудования. Когда раму удалось убрать, погибший уже не подавал никаких признаков жизни.

«В ходе расследования установлено, что причинами несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ (монтаж рамы противовеса требует обязательного участия трёх работников: машиниста крана, стропальщика и слесаря, что работодателем не было обеспечено) и недостатки в проведении подготовки работников по охране труда (не проводились ни вводный инструктаж, ни стажировка на рабочем месте)», – сообщили в Гострудинспекции.