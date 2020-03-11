Обвинитель попросил до 25 лет на двоих расстрелявшим на парковке бизнесмена в Уфе

Напомним, покушение на Павла Кабанова произошло в 2017 году. Неизвестные несколько раз выстрелили ему в голову на парковке на улице Мингажева. Пострадавший, согласно опубликованной ранее иноформации, является владельцем завода по производству металлических конструкций в Питере, а также учредителем ряда фирм в Уфе.

В отношении двух уфимцев возбуждено два уголовных дела по факту подстрекательства и пособничества к покушению на убийство по найму (чч. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 – п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Удалось установить, что один из обвиняемых получил заказ на убийство весной 2017 года и попросил знакомого найти исполнителя, передав в виде предоплаты 400 тысяч рублей.

Исполнитель несколько месяцев следил за бизнесменом, а в октябре 2017 года дождался того на парковке дома и 4 раза выстрелили в голову, пострадавшего удалось спасти.