В Зауралье Башкирии мужчина едва не зарезал родного брата

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В Абзелиловском районе республики застолье едва не закончилось трагедией.
Два родных брата, ведущие асоциальный образ жизни, во время очередного застолья поссорились. Драка едва не превратилась в поножовщину. Старший брат несколько раз ударил в грудь младшего ножом.
58-летний мужчина колото-резаной раной грудной клетки доставили в центральную республиканскую больницу. В МВД республики сообщают, что в отношении ео брата возбудят уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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