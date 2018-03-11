В Уфе в сгоревшем бараке обнаружили трупы со следами насильственной смерти
Сегодня, 14:51ПроисшествияЗиля Аскерова
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Барак, сгоревший 10 марта в уфимском “Инорсе”, могли поджечь умышленно, чтобы скрыть следы преступления.
На такие мысли натолкнули следователей три трупа, обнаруженные в одной из квартир жилого здания. У двоих из них были явные признаки насильственной смерти, сообщает “Комсомольская правда – Уфа” со ссылкой на собственный источник. Со слов источника, третий человек просто отравился продуктами горения.
Один из убитых мужчин найден со вспоротым животом, а у другого обнаружили травму головы, похожий на удар топором.
Напомним, в сгоревшем бараке проживали более 50 человек. Все они во время пожара были эвакуированы.
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