В Уфе в сгоревшем бараке обнаружили трупы со следами насильственной смерти

На такие мысли натолкнули следователей три трупа, обнаруженные в одной из квартир жилого здания. У двоих из них были явные признаки насильственной смерти, сообщает “Комсомольская правда – Уфа” со ссылкой на собственный источник. Со слов источника, третий человек просто отравился продуктами горения.