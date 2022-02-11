В Башкирии школьник провалился в полутораметровый колодец

В Башкирии школьник провалился в полутораметровый колодец
В Башкирии школьник провалился в полутораметровый колодец
Сегодня, 08:39ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
К счастью, ребенок не пострадал. Его вытащили друзья до приезда спасателей, об этом сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

В Башкирии под Уфой второклассник на прогулке со своими друзьями провалился в колодец. Известно, что глубина колодца составляла 1,5 метров и к счастью, ребенок не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Несчастный случай произошел в селе Шамонино на улице Российской. Звонок спасателем поступил от случайной прохожей, а вытащили мальчика его друзья, которые находились рядом. Сообщается, что помощь спасателей не потребовалась и мальчик от испуга убежал домой. Позже родители отвезли ребенка в больницу, чтобы там его осмотрели врачи.

Ранее несчастный случай произошел в Илишевском районе республики. Там пятилетний ребенок утонул во время игры на пруду, спасти ребенка, к сожалению, не удалось. Родители извлекли тело до приезда спасателей.

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