В Башкирии отец убил 35-летнего сына, спрятал на участке и заявил в полицию о пропаже

В Башкирии отец убил 35-летнего сына, спрятал на участке и заявил в полицию о пропаже
В Башкирии отец убил 35-летнего сына, спрятал на участке и заявил в полицию о пропаже
Сегодня, 16:57ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: пресс-служба СК по Башкирии
Правоохранители на допросе разоблачили зловещий план 57-летнего подозреваемого, который обвинял в убийстве брата погибшего, сообщили в пресс-службе СК Башкирии 11 февраля.

Весьма оперативно правоохранители установили подозреваемого в убийстве, совершенном в конце прошлого года года. 1 февраля 57-летний житель Чишминского района Башкирии обратился к силовикам с заявлением о пропаже своего 35-летнего сына, который по его словам еще в прошлом году, 25 декабря ушел из дома. Отец сообщил, что с его сыном такие отлучки случались и прежде, но на этот раз долгое отсутствие сына «насторожило отца», который сам и убил «пропавшего».

Следователи и сотрудники уголовного розыска допросили знакомых, проанализировали звонки пропавшего и установили, что в последний раз живым убиенный был замечен именно в гостях у отца.

Уголовное дело по 105 статье УК РФ «убийство» уже возбуждено, есть в этом деле и подозреваемый, который по версии следствия 25 декабря 2021 года выпивал у себя дома с сыновьями и некой женщиной. Второй сыну подозреваемого и его спутница в определенный момент покинули застолье и дома состоялся конфликт отцов и детей, из-за которого мужчина и нанес своему сыну несколько ударов ножом. Тело сына он обернул в полиэтилен и прикрыв листом шифера и снегом оставил на своем же участке. На допросе подозреваемый сознался в том, что действительно сам убил своего ребенка.

Следственные действия по делу продолжаются, а подозреваемому уже вскоре изберут меру пресечения.

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