В Башкирии отец убил 35-летнего сына, спрятал на участке и заявил в полицию о пропаже

Уголовное дело по 105 статье УК РФ «убийство» уже возбуждено, есть в этом деле и подозреваемый, который по версии следствия 25 декабря 2021 года выпивал у себя дома с сыновьями и некой женщиной. Второй сыну подозреваемого и его спутница в определенный момент покинули застолье и дома состоялся конфликт отцов и детей, из-за которого мужчина и нанес своему сыну несколько ударов ножом. Тело сына он обернул в полиэтилен и прикрыв листом шифера и снегом оставил на своем же участке. На допросе подозреваемый сознался в том, что действительно сам убил своего ребенка.