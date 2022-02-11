Школьный автобус попал в ДТП с «легковушкой» в Башкирии

В Башкирии в Кармаскалинском районе примерно в девять часов утра произошла авария с участием легкового автомобиля и школьного автобуса.
Известно, что столкновение ПАЗа произошло с машиной ВАЗ-2114, за рулем которой находилась девушка двадцати двух лет, которая проживает в Чишминском районе. Сообщается, за рулем автобуса находился мужчина сорока семи лет. Оба автомобиля получили небольшие механические повреждения. Салон автобуса во время случившегося ДТП был пустым.
На данный момент начато разбирательство, правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Уфе пассажирский автобус сбил 33-летнюю жительницу. Женщину госпитализировали с различными травмами, а в самом салоне автобуса обошлось без пострадавших. Какие именно травмы получила местная жительница — остается неизвестным.