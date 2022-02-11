Школьный автобус попал в ДТП с «легковушкой» в Башкирии

Школьный автобус попал в ДТП с «легковушкой» в Башкирии
Школьный автобус попал в ДТП с «легковушкой» в Башкирии
Сегодня, 12:30ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: ГИБДД по РБ
Автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

В Башкирии в Кармаскалинском районе примерно в девять часов утра произошла авария с участием легкового автомобиля и школьного автобуса.

Известно, что столкновение ПАЗа произошло с машиной ВАЗ-2114, за рулем которой находилась девушка двадцати двух лет, которая проживает в Чишминском районе. Сообщается, за рулем автобуса находился мужчина сорока семи лет. Оба автомобиля получили небольшие механические повреждения. Салон автобуса во время случившегося ДТП был пустым.

Фото:ГИБДД РБ

На данный момент начато разбирательство, правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Уфе пассажирский автобус сбил 33-летнюю жительницу. Женщину госпитализировали с различными травмами, а в самом салоне автобуса обошлось без пострадавших. Какие именно травмы получила местная жительница — остается неизвестным.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы