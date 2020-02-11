В Татарстане отец и дочь погибли при пожаре в доме

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Следком Татарстана возбудил дело по факту смерти 40-летнего мужчины и его 2-летней дочери при пожаре в жилом доме.
Как сообщает “ФедералПресс”, возгорание произошло в селе Александровская слобода. После ликвидации огня пожарные обнаружили тела мужчины и маленького ребенка.
Отмечается, что вероятная причина пожара - короткое замыкание.
На момент трагедии остальные члены семьи, мать и старший ребенок, ушли по делам.
По факту смерти двух людей в результате пожара следователи возбудили уголовное дело.
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