В Башкирии нашли в сугробе замерзшего двухлетнего ребенка
Беда произошла минувшей ночью в поселке Нугуш.
В социальных сетях сообщили очевидцы, что под Мелеузом в сугробе всю ночь провел двухлетний ребенок, его нашли уже утром, состояние пока крайне тяжелое.
«Сегодня ночью в поселке Нугуш Мелеузовского района замерз 2-летний ребенок. Все подробности пока не известны, ребенок находился на холоде в -25 продолжительное время, пока его счастливые родители спали дома», – проинформировал автор сообщения.
Уточняется, что пока что ребенок и жив, нов крайне тяжелом состоянии.
В следственном комитете сообщили, что мальчика обнаружили без верхней одежды во дворе дома, и госпитализировали с признаками общего переохлаждения и обморожения отдельных частей тела.
По факту произошедшего возбудили два уголовных дела: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).
В настоящий момент на месте происшествия работают криминалисты, опрашивается мама и другие члены семьи.