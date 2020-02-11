В Алтайском крае двое злоумышленников сбросили девушку с моста
11 февраля, 22:24ПроисшествияФото: flickr.com
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Два жителя Алтайского края в ночь на 6 февраля сбросили с моста через реку Чумыш 24-летнюю знакомую.
Пострадавшую с травмами и переохлаждением заметил случайный прохожий лишь на следующий день, сообщает газета «Известия».
Он вызвал к месту происшествия полицию и скорую помощь. Девушку госпитализировали.
Выяснилось, что злоумышленниками являются местные жители 18 и 20 лет. Перед тем, как совершить преступление, они распивали с потерпевшей спиртные напитки. Затем молодые люди заманили её на железнодорожный мост и сбросили оттуда. С места преступления они скрылись.
Вскоре их задержали сотрудники транспортной полиции. В данный момент злоумышленники находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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