В Алтайском крае двое злоумышленников сбросили девушку с моста

Пострадавшую с травмами и переохлаждением заметил случайный прохожий лишь на следующий день, сообщает газета «Известия» .

Выяснилось, что злоумышленниками являются местные жители 18 и 20 лет. Перед тем, как совершить преступление, они распивали с потерпевшей спиртные напитки. Затем молодые люди заманили её на железнодорожный мост и сбросили оттуда. С места преступления они скрылись.