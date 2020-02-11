Убийство педофила в Уфе: пили водку вместе с убитым, «скорую» вызвали в два часа ночи

Медиакорсети стало известно точное время вызова «скорой помощи» в ночь с 30 на 31 января по адресу улица Петрозаводская, 6 в Уфе, который сегодня уже стал известен всей стране после резонансного убийства педофила.

Как сообщил информированный источник, вызов в «скорую помощь» поступил глубокой ночью в 01.58. «Скорая» была на месте в 02.13, обнаружила там избитого Владимира Зайцева, рядом находился Владимир Санкин, который твердил, что избитый мужчина является педофилом.

Как уже ранее сообщалось, позднее Зайцев умер в карете «скорой помощи» по пути в больницу. А Санкин был задержан по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. На его защиту встало множество людей по всей стране, считающих, что мужчина невиновен в происшедшем.

Напомним, общепринятой пока считается версия, по которой Санкин шел домой с работы, когда к нему подбежал подросток и попросил спасти его друга, которого в квартире удерживает мужчина и требует раздеться. Автомеханик, будучи нетрезв, среагировал молниеносно и побежал в указанную квартиру. Дальше рассказывали, что спасенный подросток якобы сбежал, а Санкин вытащил педофила на улицу и сильно избил.

Тем временем постепенно стали выясняться факты, которые делают версию Санкина и его защиты всё более уязвимой. В основном «сюрпризы» поступают от подростков, за которых он заступился.

Как удалось выяснить Медиакорсети, «скорая помощь» прибыла на вызов спасать избитого педофила почти в два часа ночи, а вовсе не в более раннее время, как сообщалось прежде. По словам соседа убитого мужчины, который был приглашен в программу «Мужское/Женское» на Первый канал, конфликт в квартире Зайцева начался примерно в 11 часов вечера. А до этого, в 10 часов, он увидел в окно, как подростки сначала покурили, кидали снежки в окно, а потом к ним вышел Зайцев и увел обоих в свою квартиру. Потом они несколько раз выходили на улицу и заходили обратно.

Есть информация, что несколько раз Зайцев якобы ходил за алкоголем, пацаны в это время ждали его дома.

В программе «Мужское/Женское» также прозвучало интервью подростка, который вечером вместе с двумя предполагаемыми «жертвами педофила» гулял на улице. По словам мальчика, его пострадавшие приятели встретили Зайцева вовсе не в подъезде.

— Мы гуляли с моими друзьями. Встретили мужика, который попросил проводить его до магазина. Мы проводили его, я ушел домой. А они ушли греться в подъезд. Педофил предложил пить спиртное вроде, — рассказал мальчик.

— Перед тем, как случилось, он вышел из дома в домашней одежде и дал знак, чтоб дети к нему подошли. А потом пришел и Владимир [Санкин — ред]. Положил руку ему на плечо, тот одернул. Ну и началась драка, — рассказал сосед Зайцева в телешоу. - И было это примерно в 11 часов вечера.

Что происходило в промежутке времени с 11 часов вечера до двух часов ночи, когда приехала «скорая», должно выяснить следствие.

Как уже ранее сообщал Медиакорсети источник, есть предположение, что Санкин и Зайцев вместе с подростками даже успели вместе выпить, прежде чем началась ссора и за ней последовала драка. Её причиной, вероятно, стали сексуальные пристрастия погибшего, неожиданно всплывшие в процессе общения. Повторяем, это только предположение, которое требует подтверждения.

Помимо этого, напомним, вчера стала известна информация о том, что Владимиру Санкину может быть предъявлено обвинение не только в убийстве, но и в ограблении погибшего.

По данным источника, близкого к следствию, Санкин взял из квартиры погибшего 1,5 тысячи рублей, часть из которых отдал детям. Также по нашей информации, соседи дали показания, согласно которым поначалу рецидивиста-извращенца Санкин избивал не один, ему «помогал», как минимум, один из подростков.

На основании этого, по мнению нашего источника, дело в отношении Владимира Санкина может быть переквалифицировано со статьи 111 часть 4 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» вовсе не на статью 109 «Причинение смерти по неосторожности», как думают многие, а на самую жесткую статью УК — 105 часть 2 «Убийство».

Будут ли привлечены к ответственности подростки, вопрос пока не ясен.