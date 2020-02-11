Страшный пожар в Башкирии унес жизни двоих людей
11 февраля, 10:32ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Возгорание началось в Стерлитамаке в квартире многоэтажного дома.
Сообщение о пожаре, по данным спасателей, поступило к ним ночью, в 3:39. Возгорание началось в многоквартирном доме на улице Блюхера,1 в Стерлитамаке.
На место происшествия выехали 14 человек личного состава и 5 единиц техники, пожарные по приезду увидели открытое горение на площади 10 квадратных метров в квартире на первом этаже пятиэтажки. С места происшествия вывели семерых человек, где в том числе был один ребенок. Локализовать горение удалось в 3:30, в 4:17 его полностью потушили.
Когда огонь был потушен, на месте пожара обнаружили тела 45-летнего мужчины и 80-летней женщины, причины произошедшего пока что выясняются.
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