Страшный пожар в Башкирии унес жизни двоих людей

Сообщение о пожаре, по данным спасателей, поступило к ним ночью, в 3:39. Возгорание началось в многоквартирном доме на улице Блюхера,1 в Стерлитамаке.

На место происшествия выехали 14 человек личного состава и 5 единиц техники, пожарные по приезду увидели открытое горение на площади 10 квадратных метров в квартире на первом этаже пятиэтажки. С места происшествия вывели семерых человек, где в том числе был один ребенок. Локализовать горение удалось в 3:30, в 4:17 его полностью потушили.