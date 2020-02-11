«Сапсан» застрял между Петербургом и Москвой

10 февраля скоростной пассажирский поезд «Сапсан» следовавший из Петербурга в Москву остановился на станции Решетниково. Причиной остановки были названы технические проблемы.

Пассажиров «Сапсана» отправили в столицу на экстренно поданном в Решетниково поезде «Ласточка». Октябрьская железная дорога извинилась перед пассажирами сломавшегося поезда и пообещала им денежную компенсацию, пишет rns.online