«Сапсан» застрял между Петербургом и Москвой

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Проблема технического характера стала причиной остановки пассажирского поезда «Сапсан». Пассажиров довезли до Москвы на другом поезде.
10 февраля скоростной пассажирский поезд «Сапсан» следовавший из Петербурга в Москву остановился на станции Решетниково. Причиной остановки были названы технические проблемы.
Пассажиров «Сапсана» отправили в столицу на экстренно поданном в Решетниково поезде «Ласточка». Октябрьская железная дорога извинилась перед пассажирами сломавшегося поезда и пообещала им денежную компенсацию, пишет rns.online
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