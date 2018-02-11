В Башкирии мужчина должен заплатить миллион за гибель пассажирки

Виновнику ДТП всего 25 лет.

В Бирске межрайонный суд вынес решение о том, что 25-летний местный житель является виновным в ДТП, в результате которого погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Как следует из материалов дела, несчастье произошло летом прошлого года. Подсудимый, управлявший автомобилем ВАЗ-2109 с неисправными тормозами, решил подвезти 20-летнюю девушку. В пути автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, занесло. В итоге он съехал с обочины, опрокинулся и ветел в столб. Водитель и его пассажирка были без сознания, когда очевидцы помогли достать их из покореженного салона. К сожалению, девушка не выжила

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Он успел до суда заплатить 250 тысяч рублей родственникам погибшей пассажирки.