Житель Башкирии был задержан в Татарстане с крупной партией наркотиков

Житель Башкирии был задержан в Татарстане с крупной партией наркотиков

Вчера, 15:05ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Татарстане в Верхнеуслонском районе сотрудники ГИБДД остановили для проверки легковой автомобиль марки «Киа Серато». При осмотре автомобиля правоохранительные органы обнаружили крупную партию наркотиков, сообщает пресс-службе МВД.

За рулем автомобиля находился 32-летний житель Сибая. Под пассажирским сиденьем мужчина прятал пакет с 19 плитками коричневого цвета. Это было наркотическое вещество. Сам мужчина утверждал, что приобрел партию для своего пользования и вез её из Москвы, однако у него при себе имелись электронные весы и пакетики для фасовки вещества.

Подозреваемого задержали на месте. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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