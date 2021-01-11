Житель Башкирии был задержан в Татарстане с крупной партией наркотиков

За рулем автомобиля находился 32-летний житель Сибая. Под пассажирским сиденьем мужчина прятал пакет с 19 плитками коричневого цвета. Это было наркотическое вещество. Сам мужчина утверждал, что приобрел партию для своего пользования и вез её из Москвы, однако у него при себе имелись электронные весы и пакетики для фасовки вещества.