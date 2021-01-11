Следком Башкирии проверит информацию о смерти двух младенцев в роддоме

Следком Башкирии проверит информацию о смерти двух младенцев в роддоме

Вчера, 17:03ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии следственными органами организована доследственная проверка после появления в СМИ информации о том, что в одном из родильных домов Уфы за короткий промежуток времени скончались сразу несколько младенцев.

— Следователям предстоит опросить пациентов и медицинский персонал больницы, исследовать медицинскую документацию, назначить необходимые экспертные исследования с целью установления обстоятельств смерти новорожденных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заявил Mkset пресс-секретарь СК РБ Евгений Каневский.

Напомним, ранее семья Камалетдиновых рассказала Mkset о том, что их ребенок, появившийся на свет утром 1 января, прожил всего 18 месяцев. Члены семьи уверены, что причиной трагического исхода могла стать халатность медперсонала роддома №4, где произошла трагедия. Более того, после огласки истории в СМИ и соцсетях стало известно, что это не единичный случай, однако оперативного комментария Минздрава получить пока не удалось.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы