Следком Башкирии проверит информацию о смерти двух младенцев в роддоме

Напомним, ранее семья Камалетдиновых рассказала Mkset о том, что их ребенок, появившийся на свет утром 1 января, прожил всего 18 месяцев. Члены семьи уверены, что причиной трагического исхода могла стать халатность медперсонала роддома №4, где произошла трагедия. Более того, после огласки истории в СМИ и соцсетях стало известно, что это не единичный случай, однако оперативного комментария Минздрава получить пока не удалось.