Следком Башкирии проверит информацию о смерти двух младенцев в роддоме

В Башкирии следственными органами организована доследственная проверка после появления в СМИ информации о том, что в одном из родильных домов Уфы за короткий промежуток времени скончались сразу несколько младенцев.

— Следователям предстоит опросить пациентов и медицинский персонал больницы, исследовать медицинскую документацию, назначить необходимые экспертные исследования с целью установления обстоятельств смерти новорожденных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заявил Mkset пресс-секретарь СК РБ Евгений Каневский. Напомним, ранее семья Камалетдиновых рассказала Mkset о том, что их ребенок, появившийся на свет утром 1 января, прожил всего 18 месяцев. Члены семьи уверены, что причиной трагического исхода могла стать халатность медперсонала роддома №4, где произошла трагедия. Более того, после огласки истории в СМИ и соцсетях стало известно, что это не единичный случай, однако оперативного комментария Минздрава получить пока не удалось.

