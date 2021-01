Скончался главврач поликлиники № 48 в Уфе Наиль Насибуллин

Вчера, 10 января, ушёл из жизни главный врач уфимской поликлиники № 48, отличник здравоохранения РФ Наиль Насибуллин. Об этом сообщило министерство здравоохранения Башкирии.

Свою карьеру Наиль Насибуллин начал в качестве фельдшера ФАПа в селе Аслаево Абзелиловского района. После он стал лаборантом кафедры госпитальной педиатрии в БГМУ, а затем работал врачом в медицинских учреждениях Уфы и главврачом в поликлинике № 40 и РКБ № 3. В 2000 году Насибуллин возглавил главное управление здравоохранения и фармации администрации Уфы. С 2005 года являлся главврачом уфимской поликлиники № 48. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Башкирии Наиль Насибуллин удостоился почетной грамоты Минздрава РФ, а в 2013 году ему присвоили звание «Отличник здравоохранения РФ». Медицинское сообщество республики выражает соболезнования родным и близким Наиля Насибуллина. Председатель Госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков сообщил в соцсетях, что прощание состоится сегодня, 11 января, в 13-00 на кладбище санатория «Алкино».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter