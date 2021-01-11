Скончался главврач поликлиники № 48 в Уфе Наиль Насибуллин

Свою карьеру Наиль Насибуллин начал в качестве фельдшера ФАПа в селе Аслаево Абзелиловского района. После он стал лаборантом кафедры госпитальной педиатрии в БГМУ, а затем работал врачом в медицинских учреждениях Уфы и главврачом в поликлинике № 40 и РКБ № 3. В 2000 году Насибуллин возглавил главное управление здравоохранения и фармации администрации Уфы. С 2005 года являлся главврачом уфимской поликлиники № 48.