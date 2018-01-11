В Уфе инспектор колонии вместе с друзьями торговал наркотиками в интернете

Сообщники организовали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.

Трое уфимцев обвиняются по статье «Покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В декабре 2017 года 30-летний мужчина предложил друзьям заняться продажей наркотиков. Закупил крупную партию запрещенных веществ, открыл интернет-магазин по продаже наркотиков и арендовал квартиру, которую использовал для фасовки и хранения.

В съемной квартире обнаружили более 320 граммов наркотического вещества, мерные ложки, весы и около тысячи полиэтиленовых пакетиков. В автомобиле одного из злоумышленников обнаружили свыше 140 граммов «скорости».