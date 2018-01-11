Следователи выяснят, кто снес дом уфимца во время его командировки
Вчера, 16:48ПроисшествияЗлата Зукович
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дом снесли вместе с обстановкой и личными вещами.
В Башкирии следователи проверят информацию из СМИ о том, что в Уфе снесли дом мужчины, пока тот был в командировке, сообщили в пресс-службе следкома.
По имеющейся информации, жилой дом 68а на улице Гафури с обстановкой и личными вещами был снесен неизвестными в отсутствие хозяина. По данному факту организована доследственная проверка – следователи проверят, кто снес дом и нарушил конституционные права хозяина жилья.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей