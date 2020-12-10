«Употреблял в перерыве». В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса

«Употреблял в перерыве». В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса

Вчера, 13:23ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
Накануне вечером в Баймаке сотрудники ГАИ поймали пьяного водителя автобуса Mercedes Sprinter. Мужчина признался, что употреблял алкоголь в перерыве. Об этом рассказал глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

При проверке документов, сотрудники почувствовали резкий запах алкоголя от водителя шестого маршрута. Освидетельствование показало, что мужчина действительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Позже он признался, что в перерыве выпил полтора литра пива. Как сообщают в ГИБДД, на момент задержания в пассажиров в салоне не было.

В отношении 41-летнего местного жителя составлен протокол об административных правонарушениях. Статьёй предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Напомним, 1 декабря в Салавате 33-летний водитель «Renault Fluence» съехал в кювет, из-за чего пострадал его 4-летний сын, находившийся в машине. Сотрудники ГИБДД заметили признаки опьянения у мужчины. Помимо этого, он отказался проходить освидетельствование.

Related news:
ГИБДДпогоня ГИБДД
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы