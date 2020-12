«Употреблял в перерыве». В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса

Накануне вечером в Баймаке сотрудники ГАИ поймали пьяного водителя автобуса Mercedes Sprinter. Мужчина признался, что употреблял алкоголь в перерыве. Об этом рассказал глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

При проверке документов, сотрудники почувствовали резкий запах алкоголя от водителя шестого маршрута. Освидетельствование показало, что мужчина действительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Позже он признался, что в перерыве выпил полтора литра пива. Как сообщают в ГИБДД, на момент задержания в пассажиров в салоне не было. В отношении 41-летнего местного жителя составлен протокол об административных правонарушениях. Статьёй предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Напомним, 1 декабря в Салавате 33-летний водитель «Renault Fluence» съехал в кювет, из-за чего пострадал его 4-летний сын, находившийся в машине. Сотрудники ГИБДД заметили признаки опьянения у мужчины. Помимо этого, он отказался проходить освидетельствование.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter