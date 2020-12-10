«Употреблял в перерыве». В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса

При проверке документов, сотрудники почувствовали резкий запах алкоголя от водителя шестого маршрута. Освидетельствование показало, что мужчина действительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Позже он признался, что в перерыве выпил полтора литра пива. Как сообщают в ГИБДД, на момент задержания в пассажиров в салоне не было.
В отношении 41-летнего местного жителя составлен протокол об административных правонарушениях. Статьёй предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.
Напомним, 1 декабря в Салавате 33-летний водитель «Renault Fluence» съехал в кювет, из-за чего пострадал его 4-летний сын, находившийся в машине. Сотрудники ГИБДД заметили признаки опьянения у мужчины. Помимо этого, он отказался проходить освидетельствование.