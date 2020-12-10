«Употреблял в перерыве». В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса

При проверке документов, сотрудники почувствовали резкий запах алкоголя от водителя шестого маршрута. Освидетельствование показало, что мужчина действительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Позже он признался, что в перерыве выпил полтора литра пива. Как сообщают в ГИБДД, на момент задержания в пассажиров в салоне не было.