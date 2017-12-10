Видео: В Уфе грузовик протащил сбитую девушку около 50 метров

Чтобы остановить фуру за ней побежал прохожий.

В Уфе большегруз протащил по асфальту сбитую девушку. Видео инцидента публикует телеканал «UTV». На записи с камеры видеонаблюдения видно, как девушка переходит дорогу на зелёный сигнал сфетофора, через несколько секунд она оказывается под колёсами грузовика. Видимо водитель не заметил девушку, поэтому остановился только через 50 метров, когда машину догнал прохожий.