Мужчину, которого подозревают в убийстве двух женщин в Московской области, доставили в следственный комитет.

Газета “Известия” сообщает, что задержанный является гражданином среднеазиатской республики - в настоящее время он задержан и доставлен в следственные органы для установления обстоятельств происшествия. Мужчину подозревают в убийстве двух женщин - матери и дочери, которых нашли в частном коттедже Солнечногорска. Отмечается, что в доме также была обнаружена девочка с ранениями шеи и грузи. Ребенок остался жив, но находится в тяжелом состоянии.

