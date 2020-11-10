В Башкирии расследуют гибель 31-летнего работника «Башкиравтодор»

Напомним, ранее ведомство выявило, что АО «Башкиравтодор» попыталось скрыть несчастный случай, который произошёл с одним из сотрудников. Для этого организация подделала документацию, по которой в день инцидента работник якобы взял отгул, а травму получил при установке забора с товарищем.