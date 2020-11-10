В Башкирии расследуют гибель 31-летнего работника «Башкиравтодор»

В Башкирии расследуют гибель 31-летнего работника «Башкиравтодор»

Вчера, 14:03ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Гострудинспекция РБ
Гострудинспекция Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб сотрудник компании «Башкиравтодор».

Трагедия произошла 5 ноября на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит. Автомобиль сбил техника-лаборанта во время ремонтных работ. Мужчина скончался от полученных трав на месте происшествия. Напомним, за рулём «Газель Next» находился 35-летний уфимец.

Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, ранее ведомство выявило, что АО «Башкиравтодор» попыталось скрыть несчастный случай, который произошёл с одним из сотрудников. Для этого организация подделала документацию, по которой в день инцидента работник якобы взял отгул, а травму получил при установке забора с товарищем.

Related news:
Башкириясмертельное ДТП
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы