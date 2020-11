В Башкирии расследуют гибель 31-летнего работника «Башкиравтодор»

Гострудинспекция Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб сотрудник компании «Башкиравтодор».

Трагедия произошла 5 ноября на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит. Автомобиль сбил техника-лаборанта во время ремонтных работ. Мужчина скончался от полученных трав на месте происшествия. Напомним, за рулём «Газель Next» находился 35-летний уфимец. Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины случившегося. Напомним, ранее ведомство выявило, что АО «Башкиравтодор» попыталось скрыть несчастный случай, который произошёл с одним из сотрудников. Для этого организация подделала документацию, по которой в день инцидента работник якобы взял отгул, а травму получил при установке забора с товарищем.

