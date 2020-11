В Башкирии за минувшие сутки зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Об этом сообщает региональный Минздрав.

За все время в республике коронавирус унес жизни 62 человек. Накануне скончалась жительница Уфы, которой было 52 года. Кроме нового вируса врачи диагностировали у погибшей гипертоническую болезнь и ожирение второй степени. Также по данным Минздрава за прошедший день новой инфекцией заразились 105 человек. Сейчас на лечении в больницах находятся 764 человека. Выздоровели от опасной болезни за сутки 92 человека.

