В Улаганском районе Алтая сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную партию водки – 3,5 тыс. бутылок. Стражи порядка обратили внимание на грузовую машину, водитель которой не смог объяснить наличие у него в кузове спиртных напитков.

К настоящему моменту алкогольную продукцию изъяли, сообщает ФедералПресс. Спиртосодержащую продукцию направили на экспертизу. Выясняются все детали произошедшего.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter