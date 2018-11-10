В Башкирии водитель погиб на переезде, столкнувшись с поездом
Вчера, 23:22ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: Facebook
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Это произошло в Янаульском районе.
Сюжеты: Фотофакт
Сегодня, 10 ноября, в Янаульском районе зарегистрировано смертельное ДТП на железнодорожном переезде, сообщил на своей странице в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
По его словам, около 15 часов на станции Банибаш 63-летний местный житель за рулём "Lifan" решил проехать на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.
- Это и послужило причиной столкновения с грузовым составом. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия, - поделился Динар Гильмутдинов. - Известно, что переезд не был оборудован барьерными сооружениями и шлагбаумом. Тем не менее водители обязаны соблюдать требования сигналов светофора.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Facebook
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей