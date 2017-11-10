Войнами таксистов в Башкирии заинтересовались правоохранители

Пока полиция расследует уголовное дело, жители Ишимбая пытаются помочь пострадавшему.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленной порчи имущества (ст. 167 УК РФ) в городе Ишимбай. Поводом для расследования послужил поджог автомобиля, принадлежащего одному из таксистов работающего в крупном сервисе заказа такси, в сентябре начавшем работать в Ишимбае. Как рассказал нашему агентству пострадавший, цены на услуги такси у нового перевозчика значительно ниже чем у компаний, работающих в городе не первый год, что предсказуемо привело к оттоку клиентов от сторожил.

- Угрожали многим, кто работает в новом сервисе, мне в том числе. Неоднократно звучали слова «может сгореть машина», - рассказал нам Роберт Садрисламов, - моя машина была единственной в городе, которая обклеена рекламой компании.

Напомним, в Ишимбае в ночь с пятого на шестое ноября неизвестные облили бензином и подожгли автомобиль местного жителя, тогда сгорело ещё два автомобиля припаркованных рядом с машиной Роберта.

В свою очередь, жители Ишимбая, узнав об истории таксиста, воспитывающего троих детей и оставшегося без единственного заработка, начали сбор средств для помощи многодетному отцу.

Если у вас есть желание и возможность помочь Роберту, можете перечислить любую сумму на его счёт в «Сбербанке», карта привязана к номеру +7-986-974-26-56, получатель Роберт Садрисламов.