В Уфе предприятие за месяц задолжало зарплату в 8 миллионов рублей

Только после прокурорского вмешательства работники получили свою зарплату.

ООО «Домостроительный комбинат каркасно-панельного домостроения» не выплачивал зарплату 317 сотрудникам в сумме восемь миллионов рублей за июль текущего года, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокуратура Калининского района города внесла в адрес работодателя представление с требованием выплатить долг и компенсацию за нарушение сроков выплат. Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».