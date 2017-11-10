В Уфе предприятие за месяц задолжало зарплату в 8 миллионов рублей

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Только после прокурорского вмешательства работники получили свою зарплату.
ООО «Домостроительный комбинат каркасно-панельного домостроения» не выплачивал зарплату 317 сотрудникам в сумме восемь миллионов рублей за июль текущего года, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Прокуратура Калининского района города внесла в адрес работодателя представление с требованием выплатить долг и компенсацию за нарушение сроков выплат. Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».
Работники получили зарплату после прокурорского вмешательства.
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