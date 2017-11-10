В Башкирии женщина отсудила 1,3 миллиона рублей за смерть плода

ГБУЗ РБ «Центральная городская больница г. Сибай» и ГБУЗ РБ «Баймакская центральная городская больница» выплатят моральную компенсацию.

Жительница Сибая получит компенсацию морального вреда в связи с недостатками, допущенными при оказании медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Суд установил дефекты оказания медицинской помощи врачами Сибая и Баймака, из-за которых не реализовалась возможность нормального развития ребенка и сохранение его жизни. Плод умер, а женщине был причинен тяжкий вред здоровью.