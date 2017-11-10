Уфимке изуродовало палец включенным блендером

Дочь пострадавшей обратилась в службу спасения.

53-летняя уфимка после использования решила его помыть, выключила блендер и стала вручную прочищать детали. Внезапно женщина нечаянно нажала на кнопку включения и прибор повредил горожанке палец.

Спасатели при помощи слесарного инструмента извлекли палец из блендера, а сотрудники скорой помощи доставили уфимку в больницу.