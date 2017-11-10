Уфимке изуродовало палец включенным блендером

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дочь пострадавшей обратилась в службу спасения.
53-летняя уфимка после использования решила его помыть, выключила блендер и стала вручную прочищать детали. Внезапно женщина нечаянно нажала на кнопку включения и прибор повредил горожанке палец.
Спасатели при помощи слесарного инструмента извлекли палец из блендера, а сотрудники скорой помощи доставили уфимку в больницу.
Служба спасения напоминает, что перед очисткой электрических приборов необходимо их обесточивать, выдергивая вилку из розетки.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей