Обрушение дома в Ижевске: число жертв увеличилось до шести
- По последним данным, шесть человек погибли и трое пострадали. Все пострадавшие подростки, один из них находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, - сообщили ТАСС в пятницу в оперативном штабе.
- По уточненной информации, не установлено местонахождение двух человек - жильцов дома. Ведутся их поиски, - сообщили в экстренных службах.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске произошел в четверг около 16:40 по местному времени. По предварительной версии, ЧП произошло в результате взрыва бытового газа. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих безопасности.
В МЧС Башкирии сообщили, что на место события выехала аэромобильная группировка в количестве 113 человек и 15 единиц техники.
- Развернут городок жизнеобеспечения. Сотрудники приступили к проведению аварийно-спасательных работ, - сообщили в пресс-службе.