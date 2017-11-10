Обрушение дома в Ижевске: число жертв увеличилось до шести

Из под завалов обрушившегося дома на в Ижевске извлекли тело шестого погибшего. В экстренных службах сообщают, что не установлено местонахождение еще двух человек. На место события выехала аэромобильная группа МЧС Башкирии.

- По последним данным, шесть человек погибли и трое пострадали. Все пострадавшие подростки, один из них находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, - сообщили ТАСС в пятницу в оперативном штабе.

- По уточненной информации, не установлено местонахождение двух человек - жильцов дома. Ведутся их поиски, - сообщили в экстренных службах.

Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске произошел в четверг около 16:40 по местному времени. По предварительной версии, ЧП произошло в результате взрыва бытового газа. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих безопасности.

В МЧС Башкирии сообщили, что на место события выехала аэромобильная группировка в количестве 113 человек и 15 единиц техники.