В авиакатастрофе в Татарстане погиб житель Башкирии, занимавший высокий пост

В авиакатастрофе в Татарстане погиб житель Башкирии, занимавший высокий пост
В авиакатастрофе в Татарстане погиб житель Башкирии, занимавший высокий пост
Вчера, 14:37ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Instagram
Сегодня, 10 октября, стало известно, что в авиакатастрофе под Мензелинском погибли, как минимум, два жителя Башкирии. Среди них находился бывший руководитель конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа» Павел Музыченко.

Известно, что Павел Музыченко в последнее время работал председателем комитета специальных и конгрессно-выставочных мероприятий в Московском региональном отделении «Деловой России».

В списке парашютистов, опубликованном в СМИ, значатся имена еще трех парашютистов, которые являются жителями Башкирии. Это Дмитрий Дербышев, Динар Давлетгареев, Вадим Фахрутдинов. Сообщается, что Дербышев и Фахрутдинов госпитализированы, Давлетгареев, по имеющейся информации, скончался на месте крушения самолета.

Отметим, что информация о точном количестве погибших, как и о точном числе пассажиров разбившегося самолета, в разных источниках отличается. Так, число погибших колеблется от 15 до 19 человек.

По последним данным от ГУ МЧС РФ по Татарстану, удалось спасти семерых человек, заблокированных в самолете. Сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавших санавиацией в больницу Набережных Челнов и Республиканскую клиническую больницу в Казани.

Напомним, легкий двухмоторный самолет Let L-410 с парашютистами на борту разбился утром 10 октября в шести километрах от Мензелинска. Погибли 15 человек, трое получили тяжелые травмы. На борту были 20 парашютистов и два члена экипажа. Причина падения самолета выясняется. По одной из версий, самолет мог упасть из-за перегрузки, так как по нормативу он мог взять на борт не более 19 человек.

Ранее Mket публиковал комментарий уфимки Айгуль Лукмановой о том, что на борту разбившегося самолета мог находиться еще один житель Башкирии, с которым она и ее друг не могли созвониться. Однако позднее девушка сообщила, что пропавший мужчина сам вышел на связь и с ним все нормально.

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