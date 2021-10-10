Парашютист рассказал о состоянии самолета, разбившегося в Татарстане

Парашютист рассказал о состоянии самолета, разбившегося в Татарстане
Парашютист рассказал о состоянии самолета, разбившегося в Татарстане
Вчера, 17:24ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Instagram.com
Посетитель авиаклуба в Мензелинске, которому принадлежал разбившийся сегодня самолет, поделился своим мнением о его состоянии.

Портал Mash-iptash опубликовал реплику мужчины, представившегося Тимуром, который рассказал, что в августе летал на этом самолете вместе со своей девушкой, они прыгали в тандеме.

- Самолет, конечно, уставший был, очень старый, - считает Тимур.

По его словам, мужчина очень удивился, когда узнал, что самолет является почти его ровесником по возрасту.

Он так же рассказал, что услуги аэроклуба довольно дорого стоят. Один прыжок стоит 15 тысяч рублей, а курсы для начинающих парашютистов там практикуются по 70 тысяч рублей.

Тимур считает, что имея такой стабильный доход, руководство клуба вполне могло бы разориться на более новый самолет.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня, 10 октября, утром рядом с городом Мензелинском. При падении легкого двухмоторного самолета L-410 погибли, по последним данным, 15 человек, а выжили семеро.

Среди погибших оказались двое жителей Башкирии – Павел Музыченко, известный как бывший руководитель конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа», а также Динар Давлетгареев, о котором пока мало информации.

Позднее в СМИ появилась информация, опубликованная со ссылкой на пресс-службу Казанского кремля, что в самолете могли находиться шесть жителей Башкирии, но подтверждения этой информации пока нет.

Ведется расследование обстоятельств происшедшего.

В Татарстане завтра, 11 октября, объявлен траур по погибшим.

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