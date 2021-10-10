Официально: на борту самолета, упавшего в Татарстане, могли быть шесть жителей Уфы

Такую информацию опубликовал портал Inkazan.ru со ссылкой на официальный источник. Новость была опубликована в 14.14 по московскому времени.
В соответствии с этой информацией, на борту легкого двухмоторного самолета Let L-410, упавшего в шести километрах от города, были шесть жителей Уфы, двое из которых погибли на месте авиакрушения. Ими оказались Павел Музыченко, известный как бывший руководитель конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа», а также Динар Давлетгареев, о котором пока мало информации.
Еще два человека из числа парашютистов госпитализированы. Это Дмитрий Дербышев и Вадим Фахрутдинов. О каких двух других уфимцах, летевших вместе с ними, идет речь, пока неизвестно. Не исключено, что данная информация является ошибочной, поскольку в этой же новости со ссылкой на тот же источник сообщается о восьми выживших, хотя раньше говорилось сначала о семи, а потом о шести уцелевших.
Теперь же пресс-служба Казанского кремля сообщила, что среди выживших, помимо двух уфимцев, также есть один житель Йошкар-Олы, один – Ульяновска, один – Кировской области и трое жителей Удмуртии.
Глава Татарстана Рустам Минниханов побывал в Больнице скорой медицинской помощи в Набережных Челнах и навестил пострадавших при авиакатастрофе.
Туда прибыли четыре врача из Республиканской клинической больницы из Казани, чтобы оказать пострадавшим квалифицированную медицинскую помощь.
Известно, что все пострадавшие, которые остались в БСМП, пока находятся в реанимации, однако четверых парашютистов могут скоро перевести в другие палаты в связи с улучшением самочувствия. У всех диагностированы переломы.
Ранее была информация еще об одном пострадавшем, однако выяснилось, что он являлся родственником одного из парашютистов. Спасатели приняли его за пострадавшего, его состояние на данный момент неизвестно.
Отметим, что данная авиакатастрофа сопровождается множеством противоречивой информации. Так, среди вероятных причин падения самолета разные источники называют перегрузку и техническую неисправность.