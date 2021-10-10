Официально: на борту самолета, упавшего в Татарстане, могли быть шесть жителей Уфы

Еще два человека из числа парашютистов госпитализированы. Это Дмитрий Дербышев и Вадим Фахрутдинов. О каких двух других уфимцах, летевших вместе с ними, идет речь, пока неизвестно. Не исключено, что данная информация является ошибочной, поскольку в этой же новости со ссылкой на тот же источник сообщается о восьми выживших, хотя раньше говорилось сначала о семи, а потом о шести уцелевших.