Глава Башкирии опубликовал соболезнования близким погибших в Татарстане парашютистов

Глава Башкирии опубликовал соболезнования близким погибших в Татарстане парашютистов
Глава Башкирии опубликовал соболезнования близким погибших в Татарстане парашютистов
Вчера, 22:30ПроисшествияТатьяна МайороваФото: pixabay.com
Радий Хабиров пообещал оказать максимальную помощь семьям жителе Башкирии, погибших в авиакатастрофе под Мензелинском.

Сегодня, 10 октября, глава Башкирии Радий Хабиров поздно вечером на своей странице в социальных сетях опубликовал обращение по поводу авиакатастрофы, которая случилась сегодня утром в Татарстане.

«Искренне соболезную семьям погибших. Выжившим желаю выздоровления, сил и мужества пережить случившееся. Всем, чем нужно, мы поможем», — написал в соцсетях Радий Хабиров.

Напомним, легкий двухмоторный самолет упал в шести километрах от города Мензелинска. Погибли два члена экипажа и 14 парашютистов. Шесть человек получили переломы и были госпитализированы. Среди погибших и травмированных есть жители Башкирии, точное число которых пока не ясно, одни источники сообщают о четверых, а другие о шестерых наших земляках, погибших в этом авиакрушения.

С родными и близкими пострадавших работают психологи.

Расследование причин трагедии продолжается.

Материалы по теме:
соболезнования
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы