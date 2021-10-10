Глава Башкирии опубликовал соболезнования близким погибших в Татарстане парашютистов

Сегодня, 10 октября, глава Башкирии Радий Хабиров поздно вечером на своей странице в социальных сетях опубликовал обращение по поводу авиакатастрофы, которая случилась сегодня утром в Татарстане.
«Искренне соболезную семьям погибших. Выжившим желаю выздоровления, сил и мужества пережить случившееся. Всем, чем нужно, мы поможем», — написал в соцсетях Радий Хабиров.
Напомним, легкий двухмоторный самолет упал в шести километрах от города Мензелинска. Погибли два члена экипажа и 14 парашютистов. Шесть человек получили переломы и были госпитализированы. Среди погибших и травмированных есть жители Башкирии, точное число которых пока не ясно, одни источники сообщают о четверых, а другие о шестерых наших земляках, погибших в этом авиакрушения.
С родными и близкими пострадавших работают психологи.
Расследование причин трагедии продолжается.