Верховный суд отклонил жалобу прокуратуры по делу о взрыве на НПЗ в Уфе

Родственники погибших и пострадавших сотрудников нефтезавода добились того, чтобы в качестве подозреваемых в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем смерть работников предприятия, были привлечены не только рядовые работники установки, но и руководители.

Напомним, ЧП случилось в ночь на 16 июля на установке гидрокрекинга на производственной площадке предприятия «Башнефть-Уфанефтехим». Специальная комиссия первоначально пришла к выводу, что взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах. Однако позднее все чаще звучало иное мнение – о том, что воспламенение газовоздушной смеси с разгерметизацией продуктопровода, разливом нефтепродуктов, повлекшие сильный пожар на площади около 300 кв.м, явились следствием износа технологического оборудования. В результате происшествия пострадали восемь работников предприятия.

- Следствие сразу стало склоняться к мнению, что виновными в происшедшем взрыве являются «стрелочники» из числа руководителей среднего звена и простых специалистов, причем один из них – главный инженер был назначен на должность всего за два месяца до трагедии, - рассказала Медиакорсети вдова погибшего оператора установки гидрокрекинга Алексея Лыгина Оксана. - Но мы не согласны с такой постановкой вопроса и считаем, что основная вина за случившееся должна быть возложена на руководителей предприятия и всей нефтяной компании.

По мнению семей погибших и пострадавших заводчан, на скамье подсудимых должны находиться не рядовые сотрудники предприятия, а бывшие глава компании Александр Корсик, экс-директор филиала «Башнефть-Уфанефтехим» Яков Полункин, прежний начальник производственной площадки Рашит Шарипов, бывшие директор по промбезопасности Артем Галяутдинов, начальник отдела технического контроля Алексей Кузнецов, директор по технологии Дмитрий Мальцев, директор по ремонтам и надежности «Башнефть-Уфанефтехима» Юрий Якубенко и еще ряд специалистов, которые по должности должны были отвечать за своевременный ремонт производства и контроль за его состоянием.

- Следствие предпринимало попытки закрыть дело, однако мы решили во что бы то ни стало добиться справедливого наказания для истинных виновников трагедии, - говорит Оксана Лыгина. – Мы вместе с адвокатами постоянно писали жалобы во все возможные инстанции. Ход следствия был взят под контроль Генпрокуратурой и руководством следкома России. И вот в середине августа неожиданно для всех участников процесса судья Советского районного суда принял решение удовлетворить жалобу родственников погибших и пострадавших людей.

После этого районная прокуратура и потенциальные обвиняемые, не согласные с таким поворотом дела, попытались подать апелляционную жалобу в Верховный суд Башкирии. Однако и на этом уровне суд принял позицию родственников пострадавших во взрыве.

- Насколько я знаю, должна произойти замена следователей, а также впоследствии и замена судей при рассмотрении дела, - уточнила Оксана Лыгина.

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