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В Башкирии простились с пограничником, трагически погибшим на службе в Абхазии
Сюжеты:
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В Башкирии простились с пограничником, трагически погибшим на службе в Абхазии

Сегодня, 12:01ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: readovka.ru
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