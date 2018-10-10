В Башкирии простились с пограничником, трагически погибшим на службе в Абхазии

Трагический случай, как стало известно Медиакорсети, произошел еще 4 октября. Трое пограничников попали в серьезное ДТП в Гулрышском районе Абхазии. На военный автомобиль УАЗ, в котором находился наш земляк, 32-летний начальник погранзаставы Михаил Грибов, упало эвкалиптовое дерево. ДТП произошло на подъезде к поселку Агудзер.

Лишь одному удалось выжить, с черепно-мозговой травмой его госпитализировали в республиканскую больницу города Сухуми.

Как стало известно Медиакорсети, у Михаила Грибова остались жена и двое маленьких детей. Он окончил Новосибирское военное училище, был кадровым офицером, служил в Абхазии уже более пяти лет. Сельчане вспоминают о нем как о трудолюбивом человеке и примерном семьянине.

- Он всегда хорошо учился, был упорным, целеустремленным, когда с первого раза не поступил в военное училище, не сдался, твердо решил, что поступит во что бы то ни было. И поступил, - вспоминает глава Ахметовского сельсовета Зиля Ялаева.

Его похоронили сегодня, в родном селе Кувыково Кушнаренковского района республики.

Как сообщает издание Readovka.ru, одному из погибших, сослуживцев Грибова, было 37 лет. В Абхазию из Смоленской области незадолго до гибели он перевез свою семью.