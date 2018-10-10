В Башкирии полицейские раскрыли ограбление ювелирного магазина

В августе текущего года двое злоумышленников в медицинских масках ворвались в ювелирный магазин и вынесли оттуда несколько лотков с драгоценностями на сумму более 200 тысяч рублей.

Одного из грабителей удалось задержать в течение нескольких часов, а вот второго поймали на сразу.

Задержанный житель Стерлитамака в ходе допроса признался, что не знает о своем напарнике ничего кроме имени. Рассказал о том, что пойти на преступление его уговорил случайный знакомый.

Второй подозреваемый со всем награбленным выехал за пределы города. До недавнего времени находился в соседней области, а когда закончились деньги, решил отправиться в Сочи. К тому моменту полицейские установили его личность и местонахождение. Задержали его перед посадкой в поезд.