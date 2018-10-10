В Башкирии переселенцев чуть не поселили в непригодном для жилья доме
Сегодня, 16:41ПроисшествияРустэм Башкирцев
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В доме в селе Павловка Нуримановского района квартиры для переселения 25 семей из аварийных домов были построены с нарушениями, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В построенном в 2017 году здании были неисправны вентиляционные каналы, а на придомовой территории отсутствовали детская и спортивная площадки, уличное освещение. В доме не было противопожарного проезда и водоотводных каналов.
Сотрудники районной администрации выдали разрешение на ввод указанного объекта в эксплуатацию. В отношении инженера компании-застройщика – Некоммерческая организация Фонд развития жилищного строительства республики возбуждено административное дело по статье «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов».
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