В Башкирии осудят группировку, вымогавшую деньги у предпринимателей

60-летний житель Ишимбая и трое его помощников обвиняются сразу по пяти статьям УК: «Создание банды в целях нападения на граждан и участие в ней», «Вымогательство», «Разбой», «Угон» и «Незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Мужчина создал банду для незаконного обогащения и криминального влияния в Стерлитамаке и Ишимбае. Сообщники с травматами и гранатами вымогали у местных предпринимателей и прочих граждан деньги в сумме более 500 тысяч рублей. Когда люди отказывались отдавать деньги, фигуранты уголовного дела применяли силу и стреляли в них. Одному из потерпевших был причинен легкий вред здоровью.

Также, группировка совершила разбойное нападение на местного риэлтора и угнала его автомобиль «Toyota Camry».

В 2017 году банду поймали. При обысках в подпольном офисе обнаружили огнестрельное оружие, спрятанное в детской коляске.