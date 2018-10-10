Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусами в Уфе

Сегодня, 10 октября, прокуратура Башкирии организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирскими автобусами. Столкновения автобусов «ПАЗ» и «НефАЗ» на проспекте Октября в Уфе. Авария произошла сегодня, 10 октября, примерно в 14.35.

Напомним, от сильного удара «НефАЗ» снес остановочный павильон. Главным образом во время ДТП пострадали пассажиры 249-й маршрутки. По словам очевидцев, они выбрались из покореженного автобуса и дожидались прибытия медиков на газоне.

Погибших в автоаварии нет. По уточненной информации от МЧС, в городскую клиническую больницу №21 были доставлены на осмотр 15 человек, после оказания первой медицинской помощи все они были отпущены домой. Среди пострадавших есть 16-летний полросток.

В Главном управлении МЧС России по РБ работает оперативный штаб .

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