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Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусами в Уфе
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Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусами в Уфе

Сегодня, 18:41ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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