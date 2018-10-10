По требованию прокуратуры в Башкирии заблокировали 65 экстремистских сайтов

Материалы были направлены на возбуждение расовой, национальной и религиозной вражды.

Дюртюлинская межрайонная прокуратура добилась блокировки всего 65 сайтов. Все порталы работали в свободном режиме, доступ к ним могли получить любые люди, в том числе, несовершеннолетние.