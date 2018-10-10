По требованию прокуратуры в Башкирии заблокировали 65 экстремистских сайтов
Сегодня, 09:45ПроисшествияЗиля АскероваФото: Рамблер/новости
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В наибольшем количестве материалов на этих сайтах были видеоматериалы, публично оправдывающие терроризм.
Материалы были направлены на возбуждение расовой, национальной и религиозной вражды.
Дюртюлинская межрайонная прокуратура добилась блокировки всего 65 сайтов. Все порталы работали в свободном режиме, доступ к ним могли получить любые люди, в том числе, несовершеннолетние.
В пресс-службе МВД по Башкирии уточняют, что еще по 20 подобным сайтам идет проверка.
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