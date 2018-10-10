Число пострадавших в ДТП с «Нефазом» в Уфе увеличилось до 16 человек

Сегодня днем, 10 октября, в результате аварии с «Паз» «Нефаз» врезался в остановку и буквально снес ее. По предварительной информации, в ЧП пострадали шестеро, но по состоянию на 8 часов вечера выясняется, что их более чем в двое больше – 16 человек. Такую информацию уточнили в минздраве информагентству ТАСС. Двое из пострадавших - несовершеннолетние.