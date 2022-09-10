На печально известной дороге в Мишкинском районе снова произошло смертельное ДТП

Отметим, что за минувшие сутки на дорогах Башкирии было зарегистрировано 14 ДТП, в которых двое погибли и 14 получили различные травмы. Накануне выходных в Башкирии сотрудники ГИБДД в ходе рейдов составлено более 1,7 тыс. административных материалов в отношении нарушителей, в том числе задержаны и отстранены от управления автомобилем 41 нетрезвый водитель, причем шестеро были за рулем пьяными повторно — теперь им грозит уголовная ответственность.