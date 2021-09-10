В Уфе школьница скончалась от падения с высоты

Трагедия произошла в 10-этажном доме № 43/2 на улице Кирова. В высотке никто не живет, этот дом строят уже несколько лет. Подробности произошедшего неизвестны.
— Подобные случаи не комментируем, — заявили в правоохранительных органах.
По данным ИА «Башинформ», девочку нашли вечером 8 сентября. На вид ей около 12-14 лет. У подростка короткие волосы, она была одета в кофту, брюки и белые кроссовки. Ребёнок упал с 10 этажа.
Напомним, в июне с седьмого этажа жилого дома №44/2 по улице Софьи Перовской упала 20-летняя девушка. Как стало известно позже, погибшая работала журналистом. Сама она была родом из города Аши Челябинской области.